69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

BİLECİK'te, 69 yaşındaki erkek hasta, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Bilecik Devlet Hastanesi'ne Covid-19 tanısıyla yatırılan 69 yaşındaki hasta, 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu edilen ve adının açıklanmasını istemeyen hasta, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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Kaynak: DHA