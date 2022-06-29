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  3. 6'lı masa adaylarına tepkiler bitmiyor! Ali Babacan'a tepkisini dile getiren vatandaş: "6 değil 10'unuzda bir araya gelseniz..."

6'lı masa adaylarına tepkiler bitmiyor! Ali Babacan'a tepkisini dile getiren vatandaş: "6 değil 10'unuzda bir araya gelseniz..."

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan halk buluşmaları kapsamında Kırşehir'e ziyarette bulundu. Babacan ziyarette bir vatandaşın tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Deva Partisi Gebel Başkanı Ali Babacan, Ak Parti'den ayrıldıktan sonra kendi partsiin kurarak Millet İttifakı ile yürümeey karar vermişti. Her kesim tarafından sıkça eleştirilen 6'lı masa için bugün bir yorum da Babacan'ın ziyaret ettiği Kırşehir'den geldi. Ali Babacan o konuşmalar sonrası ne diyeceğini bilemedi gülümsemekle yetindi!

6'lı masa adaylarına tepkiler bitmiyor! Ali Babacan'a tepkisini dile getiren vatandaş: 6 değil 10'unuzda bir araya gelseniz...

Kırşehir ziyaretlerine Kaman ilçesinde 'Halk Buluşması' ile başlayan Ali Babacan, akşam saatlerinde il merkezinde bulunan parti binası önüne geldi. Cacabey Meydanı'ndan yürüyerek Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Babacan, iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşı karşıya kaldı. 

Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz" diyerek tepki gösterdi. Babacan'ın "mesajı aldım" dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü" dedi. Babacan ise vatandaşa "Biz Deva Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" dedi.

6'lı masa adaylarına tepkiler bitmiyor! Ali Babacan'a tepkisini dile getiren vatandaş: 6 değil 10'unuzda bir araya gelseniz...

Babacan'a olan tepkisini dile getiren vatandaş "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar. Ben tır şoförüyüm. Türkiye'de yol yoktu." diye konuştu.

 

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