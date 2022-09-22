6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler"

Grup toplantısı için Elazığ'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, başörtüsü ile ilgi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantılarının son durağı olan Elazığ'da, basın mensuplarının sordukları soruları yanıtladı. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının sorularına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler

"DIŞ POLİTİKA MİLLİ OLMAK ZORUNDADIR"

Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara yanıtlar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğin hedeflendiğini söyledi. Bu savrulmaya yorumunuz nedir?" sorusu için şunları söyledi:

"Dış politika milli olmak zorundadır. Kişiselleştiremezsiniz. Bir kişinin talebi ve beklentileri üzerinden dış politika oluşturamazsınız. Dış politika oluştururken iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmeli. Dış politika, iç politikaya benzemez. Aynı zamanda dış politikanın bürokraside de aktörleri farklıdır. Büyükelçilerdir bunlar, dış politika konusunda yorum yapan uzmanlar var. Erdoğan, devlet yönetimini kişiselleştirdiği için düşündüğü bir şeyi, nasıl sonuçlar çıkaracağını hesap etmeden rahatlıkla dile getirebiliyor. Ne yapacağını bilmiyor ve etrafında bunu söyleyecek kişi de kalmadı. Aslında Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmasa böyle bir konuşma yapacağı kanısında değilim."

6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler

"ZAMAN ZAMAN TARTIŞMALAR OLUR"

"Akşener’in ve diğer partililerin açıklamalarına bir yorumunuz var mı?" sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener’le görüşüyoruz zaten. Zaman zaman tartışmalar olur, bu siyasetin doğasında vardır. O tartışmalarda bizim açımızdan önemli olan genel başkanların söyledikleridir. Genel başkan yardımcıları düşüncelerini ifade edebilir. Önemli olan genel başkanların görüşleridir. Genel başkan dışındaki parti yetkililerinin açıklamalarını dinleriz, saygı duyarız ama bunu altılı masada kriz olarak düşünmeyiz. Hiçbir lider de düşünmüyor benim gördüğüm."

6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler

"KRİZ YAŞAMADIK"

6'lı masada kriz olduğuna dair söylentilere de yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul’daydım Sabah gazetesi bir tweet atmış. 'Ali Babacan’la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü.' Ne gizlisi, görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul’da uzun süre kalacaktım o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ASLA SORUN YAŞANMAZ"

En çok merak edilen sorulardan biri olan başörtüsü ile ilgi problemleri olup olmadığı sorusunu da yanıtsız bırakmayan Kılıçdaroğlu, "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz. Hiç endişe etmesinler. Böyle bir sorun ne bizim önümüze ne halkın önüne gelir." şeklinde konuştu.

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