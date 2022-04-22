6'lı masada dışlanan Davutoğlu ve Babacan, pazar günü Gültekin Uysal'a hesap sormaya gidiyor! DEVA ve Gelecek yol ayrımında!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefet ittifakında gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı için 3 başlıca şartını kamuoyuna sıralamıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldığı iddia edilen şartlarda Uysal , "20 yıllık AK Parti dönemi sorumluluğuna ortak olmamış olmak" ifadelerine yer verince, 6'lı masada eski AK Partili olan Babacan ve Davutoğlu dışlanmıştı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU YOL AYRIMINA GİRİYOR İDDİASI

Yaşanan durumun ardından Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüşme sağlamış ve atılan tweetin hesabını sormuştu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise kastını aşan bir ifade kullanmış olabileceğini belirtmişti. Son olarak 24 Nisan Pazar günü Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya gelecekleri bilinen ittifakta iddiaya göre çatırdamalar başladı. Kulislerde, pazar günü yapılacak olan görüşmenin Uysal'ın şartları sebebiyle sert geçeceği konuşulurken, DEVA ve Gelecek Partilerinin ittifak çatısı altında yer almayacağı söyleniyor.

DAVUTOĞLU VE BABACAN GERGİNLİĞİ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın liderler turunda Davutoğlu ve Babacan ile bir araya gelmesi, liderler arasında oluşan soğuk rüzgarın önüne geçemedi. Taraflar arasındaki olumsuz enerji basına servis edilen fotoğraflara da yansıdı. Babacan ve Davutoğlu’nun fotoğraf karesinde hoşnut olmamaları dikkatlerden kaçmadı.