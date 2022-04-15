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  3. 6'lı masada yer almayan HDP'li Mithat Sancar, gizli ittifakı açık açık itiraf etti! "7 parti birlikte hareket ediyoruz"

6'lı masada yer almayan HDP'li Mithat Sancar, gizli ittifakı açık açık itiraf etti! "7 parti birlikte hareket ediyoruz"

CHP ve İYİ Parti'nin altılı masada yer almadığını ifade ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, " 7 parti birlikte hareket ediyoruz " dedi. Bu sözler üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meral Akşener'i hedef alarak," Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?" ifadesini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı ve 6'lı masada yer almadığını ısrarla ifade ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunumuyla ekrana gelen "Liderler Özel Söyleşisi" programına katıldı. Siyaset gündemini değerlendiren Mithat Sancar, altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi ile hareket ettiklerini açık açık itiraf etti. 

6'lı masada yer almayan HDP'li Mithat Sancar, gizli ittifakı açık açık itiraf etti! 7 parti birlikte hareket ediyoruz

"BU 7'Lİ YAPI ORTAK ÇALIŞIYOR"

Programda konuşan Mithat Sancar, " Biz diyoruz ki temeli sağlam kuralım. Demokrasi mücadelesiyle yürüyelim. Nitekim 7 parti yapı olarak ortak faaliyetler yapıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birlikte çalışmalar yaptık. 1 Mayıs'a da aynı şekilde bu 7'li yapı ortak çalışıyor ama çok geniş kesimlerle 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz." dedi.

6'lı masada yer almayan HDP'li Mithat Sancar, gizli ittifakı açık açık itiraf etti! 7 parti birlikte hareket ediyoruz

"TEMEL GÜNDEMİMİZ SEÇİM DEĞİL"

Sunucu, Suat Toktaş'ın "7 yapı birlikte hareket etme kararı almış durumda"  sözleri üzerine konuşan Sancar," Evet, birlikte hareket ediyoruz zaten, Şuanda temel gündemimiz seçim değil. Bu süreç ilerledikçe seçimde nasıl hareket edileceği de konuşulacak. Ayrıca bu yapının daha fazla bu cenahta nasıl genişleyeceğine ilişkin tartışmalar da devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

6'lı masada yer almayan HDP'li Mithat Sancar, gizli ittifakı açık açık itiraf etti! 7 parti birlikte hareket ediyoruz

ALPAY ÖZALAN: MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?

Sancar'ın açıklamalarının olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meral Akşener'i hedef alarak, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "7 parti birlikte hareket ediyoruz." açıklamasında bulundu.  Hani HDP'nin olduğu yerde olmayacaktınız? İttifakınız bir kez daha ifşa oldu. Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?" diye yazdı. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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