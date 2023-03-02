6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Adayın açıklanacağı tarih belli oldu!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'de başlayan altılı koalisyonun 12. toplantısı sona erdi. 6'lı koalisyon 12. toplantıda ortak adayda uzlaştı, adayın açıklanacağı tarih belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Adayın açıklanacağı tarih belli oldu!

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12'nci kez toplandı. Saat 14.00 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Adayın açıklanacağı tarih belli oldu!

ADAY 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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