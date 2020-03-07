6’ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması'nda ödüller, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması ödül töreni Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, birincilere ödüllerini takdim etti. Ayrıca dereceye giren öyküler kitap haline getirilerek törene gelen davetlilere dağıtıldı. Ödül töreni öncesi bilgi evleri öğrencisi minik kızın drama gösterisi büyük beğeni topladı.

Ödül töreninde her grupta 1'inci olan esere 5 bin TL, 2'inci olan esere 3 bin TL, 3'üncü olan esere 2 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL'lik teşvik ödülünün sahibi oldu.

"İnsanlar yazmaya başladıkça okumaya ihtiyaç duyuyor"

Okumanın yazmayı da beraberinde getireceğini vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Öykü yarışmalarının bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Zeytinburnu'nda 16 yıl önce kitap okuma yarışması düzenlemiştik. O zaman ben burada Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısıydım. O zaman sadece okuma değil yazmaya da teşvik etme kararına vardık. Hem ilkokul hem lise hem de üniversitede okuyan herkes bu yarışmalara başvurabiliyor. Bu yıl 2 bin 100'e yakın kişi yarışmalara başvuru yaptı. Sadece okumaya değil aynı zamanda yazmaya da teşvik ediyoruz. Aslında insanlar yazmaya başladıkça okumaya ihtiyaç duyuyorlar. Çok okudukça yazma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerini destekleyen şeylerdir. Zeytinburnu'nda bu yarışmalarla okuma yazma ile kültür iklimine çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Öğrenciler kendilerini öykü yazmaya zorluyorlar. Tüm milli eğitim camiasına, paydaşlara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA