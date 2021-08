Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



12:30

Young Lions - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:00

Jeonbuk - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Ekenas - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Klubi 04 - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Seongnam - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Suwon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Ulsan - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:30

İspanya - Brezilya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Altın Madalya

TRT Spor, Eurosport 2, Eurosport 5



14:30

Dundee United - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



14:45

Arouca - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



14:45

Manchester Utd - Everton

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



15:00

Gnistan - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Jammerbugt - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Oulu - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Lyngby - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Caen - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

Levadia - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Waterford - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



16:00

Jagiellonia - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Sandhausen - Leipzig

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



16:30

Samgurali - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:30

BFC Dynamo - Stuttgart

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Greifswald - Augsburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Lokomotive Leipzig - B.Leverkusen

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Norderstedt - Hannover

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Osnabruck - Bremen

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

ETSV Weiche - Holstein Kiel

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Wuppertaler - Bochum

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



17:00

Hibernian - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Livingston - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Mirren - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

KPV - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

TPS Turku - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Brusque - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Blackburn - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



17:00

Zenit - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



17:00

Hegelmann Litauen - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

KTP - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hradec Kralove - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sparta Prag - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fastav Zlin - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Beerschot - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

Bayern Münih - Bayern Münih Efsaneler

Hazırlık Maçı

Bayern Münih Youtube



17:30

Arsenal Tula - Samara

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



17:30

De Graafschap - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:00

Lyon - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



18:00

Falkenbergs - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Varnamo - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Koper - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

A.Klagenfurt - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

SV Ried - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Sturm Graz - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Ac. Clinceni - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Gornik Zabrze - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Lokomotif Tiflis - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Michalovce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Paide - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Suduva - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Deportivo Binacional - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Sion - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Leicester City - Manchester City

FA Community Shield Final

Tivibu Spor



19:30

Mechelen - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

St.Truiden - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Charlton Athletic - Sheffield W.

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 3



19:30

Babelsberg - Greuter Fürth

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

Magdeburg - St.Pauli

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

Ulm - Nürnberg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:55

Slaven Belupo - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Moreirense - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Ankaragücü - Gençlerbirliği

TSYD Ankara Kupası

TRT Spor



20:00

Amiens - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Auxerre - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

JDA Dijon - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Le Havre - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Valenciennes - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Real Sociedad - Mirandes

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube



20:00

Spartak Moskova - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Rusya PL YoutubeBilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Ponferradina - Real Oviedo

Hazırlık Maçı

Real Oviedo Youtube



21:00

Decic - Rudar

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:00

Iskra - Buducnost

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:00

OFK Petrovac - Zeta

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:00

Ajax - PSV

Hollanda Süper Kupa

Yayın Yok



21:15

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cesar Vallejo - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Arges - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Grasshoppers - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Mornar - FK Podgorica

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:45

Kortrijk - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Wehen - Dortmund

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Troyes - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



22:00

ND Gorica - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Santa Cruz - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Sheffield Utd - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

O'Higgins - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:30

Maritimo - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Nautico - Confianca

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Leganes - Rayo Vallecano

Hazırlık Maçı

Leganes Youtube



23:00

Real Betis - Roma

Hazırlık Maçı

TRT Spor



23:30

U. Deportes - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV