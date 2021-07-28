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7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Ağustos 2021 Cumartesi bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


12:30
Young Lions - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:00
Jeonbuk - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Ekenas - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

14:00
Klubi 04 - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

14:00
Seongnam - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Ulsan - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:30
İspanya - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Altın Madalya
TRT Spor, Eurosport 2, Eurosport 5

14:30
Dundee United - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

14:45
Arouca - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

14:45
Manchester Utd - Everton
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

15:00
Gnistan - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Jammerbugt - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Oulu - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

16:00
Lyngby - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Caen - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
Levadia - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

16:00
Waterford - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

16:00
Jagiellonia - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:30
Sandhausen - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

16:30
Samgurali - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30
BFC Dynamo - Stuttgart
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Greifswald - Augsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Lokomotive Leipzig - B.Leverkusen
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Norderstedt - Hannover
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Osnabruck - Bremen
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
ETSV Weiche - Holstein Kiel
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Wuppertaler - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

17:00
Hibernian - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Livingston - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
St.Mirren - Hearts
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
KPV - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
TPS Turku - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Brusque - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Blackburn - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:00
Zenit - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

17:00
Hegelmann Litauen - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
KTP - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Ceske Budejovice - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Hradec Kralove - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Sparta Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Fastav Zlin - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:15
Beerschot - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:30
Bayern Münih - Bayern Münih Efsaneler
Hazırlık Maçı
Bayern Münih Youtube

17:30
Arsenal Tula - Samara
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

17:30
De Graafschap - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

18:00
Lyon - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00
Falkenbergs - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Varnamo - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Koper - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
A.Klagenfurt - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
SV Ried - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Sturm Graz - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:30
Ac. Clinceni - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Gornik Zabrze - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Lokomotif Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Paide - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Suduva - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Deportivo Binacional - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:15
Leicester City - Manchester City
FA Community Shield Final
Tivibu Spor

19:30
Mechelen - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
St.Truiden - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Charlton Athletic - Sheffield W.
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 3

19:30
Babelsberg - Greuter Fürth
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
Magdeburg - St.Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
Ulm - Nürnberg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:55
Slaven Belupo - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Moreirense - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
TSYD Ankara Kupası
TRT Spor

20:00
Amiens - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Auxerre - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
JDA Dijon - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Dunkerque HB - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Grenoble - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Pau - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Valenciennes - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Real Sociedad - Mirandes
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

20:00
Spartak Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Rusya PL YoutubeBilyoner TV

20:00
Slavia Prag - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Ponferradina - Real Oviedo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube

21:00
Decic - Rudar
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:00
Iskra - Buducnost
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:00
OFK Petrovac - Zeta
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:00
Ajax - PSV
Hollanda Süper Kupa
Yayın Yok

21:15
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Cesar Vallejo - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Arges - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
Grasshoppers - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
Mornar - FK Podgorica
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:45
Kortrijk - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:45
Wehen - Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Troyes - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV

22:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Santa Cruz - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Sheffield Utd - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00
O'Higgins - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:30
Maritimo - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:30
Nautico - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Leganes - Rayo Vallecano
Hazırlık Maçı
Leganes Youtube

23:00
Real Betis - Roma
Hazırlık Maçı
TRT Spor

23:30
U. Deportes - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

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