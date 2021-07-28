7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
7 Ağustos 2021 Cumartesi bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 7 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12:30
Young Lions - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
13:00
Jeonbuk - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Ekenas - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
14:00
Klubi 04 - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
14:00
Seongnam - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Ulsan - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:30
İspanya - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Altın Madalya
TRT Spor, Eurosport 2, Eurosport 5
14:30
Dundee United - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
14:45
Arouca - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
14:45
Manchester Utd - Everton
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
15:00
Gnistan - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Jammerbugt - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Oulu - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
Lyngby - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Caen - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Levadia - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
16:00
Waterford - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
16:00
Jagiellonia - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Sandhausen - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
16:30
Samgurali - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
BFC Dynamo - Stuttgart
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Greifswald - Augsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Lokomotive Leipzig - B.Leverkusen
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Norderstedt - Hannover
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Osnabruck - Bremen
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
ETSV Weiche - Holstein Kiel
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Wuppertaler - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
17:00
Hibernian - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Livingston - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
St.Mirren - Hearts
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
KPV - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
TPS Turku - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brusque - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Blackburn - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
17:00
Zenit - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
17:00
Hegelmann Litauen - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
KTP - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Ceske Budejovice - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hradec Kralove - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sparta Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fastav Zlin - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Beerschot - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:30
Bayern Münih - Bayern Münih Efsaneler
Hazırlık Maçı
Bayern Münih Youtube
17:30
Arsenal Tula - Samara
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
17:30
De Graafschap - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
18:00
Lyon - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Falkenbergs - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Varnamo - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Koper - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
A.Klagenfurt - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
SV Ried - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Sturm Graz - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:30
Ac. Clinceni - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Gornik Zabrze - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Lokomotif Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Paide - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Suduva - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Deportivo Binacional - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Michalovce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:15
Leicester City - Manchester City
FA Community Shield Final
Tivibu Spor
19:30
Mechelen - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
St.Truiden - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Charlton Athletic - Sheffield W.
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 3
19:30
Babelsberg - Greuter Fürth
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:30
Magdeburg - St.Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:30
Ulm - Nürnberg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:55
Slaven Belupo - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Moreirense - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
TSYD Ankara Kupası
TRT Spor
20:00
Amiens - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Auxerre - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
JDA Dijon - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Dunkerque HB - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Grenoble - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Pau - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Valenciennes - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Real Sociedad - Mirandes
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube
20:00
Spartak Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Rusya PL YoutubeBilyoner TV
20:00
Slavia Prag - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ponferradina - Real Oviedo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube
21:00
Decic - Rudar
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:00
Iskra - Buducnost
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:00
OFK Petrovac - Zeta
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:00
Ajax - PSV
Hollanda Süper Kupa
Yayın Yok
21:15
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cesar Vallejo - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Arges - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Grasshoppers - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Mornar - FK Podgorica
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:45
Kortrijk - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Wehen - Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Troyes - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
22:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Santa Cruz - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Sheffield Utd - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
O'Higgins - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
Maritimo - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Nautico - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Leganes - Rayo Vallecano
Hazırlık Maçı
Leganes Youtube
23:00
Real Betis - Roma
Hazırlık Maçı
TRT Spor
23:30
U. Deportes - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV