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7 Ağustos bugün hangi diziler var? |7 Ağustos Çarşamba yayın akışı

7 Ağustos Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

7 Ağustos bugün hangi diziler var? |7 Ağustos Çarşamba yayın akışı

7 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var?  Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 7 Ağustos Çarşamba Salı Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Ağustos    Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 En zayıf Halka

22.10 Kupa Günlüğü

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba KANAL D Yayın Akışı


09:30 Küçük Ağa

12:15 Afili aşk

15:15 Aşk-ı memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 Kanal D ana haber

20:00 Afilli aşk

00:15 Pirana

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek sosyete

15:00 Benim tatlı yalanım

18:45 STAR HABER

20:00 ATLA GEL ŞABAN

23.30 ATLA GEL ŞABAN

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan anlamaz

12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana haber

20:00 Güldür Güldür Show

00.30 Kuaförüm Sensin 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba  FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:45 Her yerde sen

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

23.15 25 Bir Aile Hikayesi

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

7 Ağustos Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı

13:15 Güle Güle Oturun

15:15 Bugün Düğünümüz Var

17:30  Çok Güzel Hareketler Bunlar

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Salur Kazan

22.15 Ustalar Alemi

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 TEMMUZ Çarşamba TRT1 Yayın Akışı


06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 3'te 3 bir zamanlar

23.35 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet

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