7 Ağustos bugün hangi diziler var? |7 Ağustos Çarşamba yayın akışı

7 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 7 Ağustos Çarşamba Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Ağustos Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 Ağustos Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 En zayıf Halka

22.10 Kupa Günlüğü

7 Ağustos Çarşamba KANAL D Yayın Akışı



09:30 Küçük Ağa

12:15 Afili aşk

15:15 Aşk-ı memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 Kanal D ana haber

20:00 Afilli aşk

00:15 Pirana

7 Ağustos Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek sosyete

15:00 Benim tatlı yalanım

18:45 STAR HABER

20:00 ATLA GEL ŞABAN

23.30 ATLA GEL ŞABAN

7 Ağustos Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan anlamaz

12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana haber

20:00 Güldür Güldür Show

00.30 Kuaförüm Sensin

7 Ağustos Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:45 Her yerde sen

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

23.15 25 Bir Aile Hikayesi

7 Ağustos Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı

13:15 Güle Güle Oturun

15:15 Bugün Düğünümüz Var

17:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Salur Kazan

22.15 Ustalar Alemi

24 TEMMUZ Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 3'te 3 bir zamanlar

23.35 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet