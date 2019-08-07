7 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenör Kamelia Dunavska: Çalıştıklarımızı gösterirsek dünya kupasında başarı elde ederiz.

"Top aletlerinde yeni serilerimiz var."

"Maalesef daha fazla çalışacak sporcu bulamıyoruz."

"Başarı gösterdikçe, daha çok sporcumuz olacak."

(ÖZEL) Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen: Ülkemizi tekrar altın madalyaya taşıdık, çok mutluyuz ve gururluyuz.

"Su altı hokeyi ülkemizde çok sevilen bir spor."

"Son beş yıldır sürekli kürsüde olan ve rakiplerin ciddiye aldığı bir takımız."

"Dünya bizi bu oyunda favori olarak görüyor."

"Paletli yüzmede büyüklerde madalya almayı çok arzu ediyorduk ve bunu başardık."

"Su altı ragbisinde iyi bir jenerasyon yakaladık."

"Ülke olarak çok güzel tesislere sahibiz."

TFF SÜPER KUPA

21.30 Galatasaray - Akhisarspor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos

FENERBAHÇE

20.30 Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ

19.00 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

19.30 Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 9'uncu Grup ilk maçında Polonya ekibi Gornik Leczna ile Hollanda'da karşılaşacak.

TRABZONSPOR

18.00 Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcusu Filip Novak basın toplantısında konuşacak.

18.30 Bordo-mavililer, Sparta Prag maçının son çalışmasını Letna Stadyumu'nda yapacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.00 Gazişehir FK - Wakrah

17.00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Brescia

DHA