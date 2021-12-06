7 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
16:00
PSG - Club Brugge
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Bravo - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Real Madrid - Inter
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
18:00
Fas - Suudi Arabistan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
18:00
Ürdün - Filistin
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
18:50
Galatasaray - Fenerbahçe
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor
20:45
PSG - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
20:45
Leipzig - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Lübnan - Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
22:00
Cezayir - Mısır
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
23:00
Milan - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
23:00
Ajax - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
B.Dortmund - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Porto - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Real Madrid - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen