Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16:00

PSG - Club Brugge

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Bravo - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Real Madrid - Inter

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:00

Fas - Suudi Arabistan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



18:00

Ürdün - Filistin

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



18:50

Galatasaray - Fenerbahçe

Kadınlar Hazırlık Maçı

TRT Spor



20:45

PSG - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



20:45

Leipzig - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Lübnan - Sudan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



22:00

Cezayir - Mısır

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



23:00

Milan - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen



23:00

Ajax - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

B.Dortmund - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

23:00

Porto - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Real Madrid - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen