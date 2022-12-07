7 Aralık 2022 Çarşamba hava durumu: Sağanak yağışlar geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Aksaya ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu