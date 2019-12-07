7 Aralık bugün hangi diziler var? |7 Aralık Cumartesi yayın akışı

7 Aralık Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul Mucize Doktor... Yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Aralık Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

7 ARALIK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Aralık Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 Aralık Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 KURULUŞ OSMAN

13:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz

16:00 Hercai

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:15 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

7 Aralık Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Zalim İstanbul

15:00 Afili Aşk

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 CHEFS' ARENA

22:45 AZİZE

01.30 AHTAPOT KÖPEK BALIĞI 2

7 Aralık Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 YÜKSEK SOSYETE

08:00 HAYALET DAYI

09:00 BURCU İLE HAFTASONU

10:15 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM

13:00 KARDEŞ ÇOCUKLARI

15:45 KUZGUN

18:45 STAR HABER

20:00 BENİM TATLI YALANIM

00:15 ZÜĞÜRT AĞA

7 Aralık Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 SEV KARDEŞİM

14:45 AŞK AĞLATIR

16:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 TAKİPTEKİLER

7 Aralık Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12.15 YAPARSIN AŞKIM

15.30 FERHAT İLE ŞİRİN

16:00 YASAK ELMA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 YAPARSIN AŞKIM

00.15 FERHAT İLE ŞİRİN

7 Aralık Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

09:45 MANDIRA FİLOZOFU

12:15 EL DEĞMEMİŞ AŞK

13.45 MasterChef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Eser Yenenler Show



7 Aralık Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Şampiyon

12:20 Elimi Bırakma

15:30 1'de Bugün

15:40 Payitaht

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Zaman Matinesi