7 Aralık bugün hangi diziler var? |7 Aralık Cumartesi yayın akışı
7 Aralık Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler, hangi programlar var? İşte 7 Aralık Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
7 Aralık Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul Mucize Doktor... Yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Aralık Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
7 ARALIK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Aralık Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 Aralık Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 KURULUŞ OSMAN
13:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz
16:00 Hercai
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:15 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
7 Aralık Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Zalim İstanbul
15:00 Afili Aşk
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 CHEFS' ARENA
22:45 AZİZE
01.30 AHTAPOT KÖPEK BALIĞI 2
7 Aralık Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 YÜKSEK SOSYETE
08:00 HAYALET DAYI
09:00 BURCU İLE HAFTASONU
10:15 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 EN GÜZEL BÖLÜM
13:00 KARDEŞ ÇOCUKLARI
15:45 KUZGUN
18:45 STAR HABER
20:00 BENİM TATLI YALANIM
00:15 ZÜĞÜRT AĞA
7 Aralık Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 SEV KARDEŞİM
14:45 AŞK AĞLATIR
16:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
00:15 TAKİPTEKİLER
7 Aralık Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12.15 YAPARSIN AŞKIM
15.30 FERHAT İLE ŞİRİN
16:00 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 YAPARSIN AŞKIM
00.15 FERHAT İLE ŞİRİN
7 Aralık Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
09:45 MANDIRA FİLOZOFU
12:15 EL DEĞMEMİŞ AŞK
13.45 MasterChef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Eser Yenenler Show
7 Aralık Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
08:45 1'de Bugün
08:55 Şampiyon
12:20 Elimi Bırakma
15:30 1'de Bugün
15:40 Payitaht
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Zaman Matinesi
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