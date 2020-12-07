7 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun batı kesimi sağanak yağmura teslim olurken Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı görülürken hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare'den evlilik teklifine ret cevabı!
Ecelini kendi eliyle getirdi! Gitmemek için direndiği hastanede öldü
Ünlü Youtuber, hamile kız arkadaşını bin dolar için öldürdü!
Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak ve Serra'nın arasındaki ilişki ne?
07 Aralık 2020 Pazartesi 08:43
Benzer Videolar