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  3. 7 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul

7 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun batı kesimi sağanak yağmura teslim olurken Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı görülürken hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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07 Aralık 2020 Pazartesi 08:43
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