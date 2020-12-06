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7 Aralık Pazartesi su kesintisi | İstanbul İzmir Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşların sıklıkla arattığı web sitelerinden olan ASKİ, İSKİ ve İZSU günlük olarak su kesintilerini yayımlamayı sürdürüyor. Arama motorlarında çokça bakılan 7 Aralık Pazartesi su kesintisi ile ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

7 Aralık Pazartesi su kesintisi | İstanbul İzmir Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

7 Aralık Pazartesi su kesintisi İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün sıkça internetten bilgi alınan konulardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte o bilgiler...

7 ARALIK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 7 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

7 ARALIK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 7 Aralık Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

7 ARALIK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 7 Aralık Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Okan Gül
Video Editörü


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