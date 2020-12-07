7 Aralık Star TV Yayın Akışı | Sefiri Kızı yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yer aşırken, akşam ise aşkları ile dillere destan olan Nare ve Sancar'ın yer aldığı sevilen dizi "Sefirin Kızı" izleyici ile buluşuyor. İşte 7 Aralık Pazartesi Star TV yayın akışı...

STAR TV 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar. Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı… Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı? Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?