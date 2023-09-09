7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Isparta'da ve 7 aylık hamile olan eşi Raziye Karabuğa'yı öldüren sanık Şehmuz Gezen, indirimsiz ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Isparta'da ve 7 aylık hamile olan eşi Raziye Karabuğa'yı öldüren sanık Şehmuz Gezen, indirimsiz ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da 7 aylık hamile dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa'yı öldüren sanık Şehmuz Gezen'in yargılandığı davanın karar duruşması Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda sanık Şehmuz Gezen, Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından karar verilmeden önce sanık Şehmuz Gezen'e son sözü soruldu. Tutuklu sanık Gezen kayınvalidesi Elvan A. tarafından dolduruşa geldiğini dinlenmesini istedi. Sanığın dinlenme talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Son kez söz verilen sanık "Pişmanım, diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Şehmuz Gezen için indirimsiz ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine karar verdi.

Olay, 1 Mart günü merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmuz G. ile 1 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz G., Raziye Karabuğa'yı (24) yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz G., ağır yaralanan Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis tarafından yakalanan Şehmuz G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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