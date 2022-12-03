"7 bin 785 TL kırmızı çizgi" demişti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdiği rakam eleştirilince açıklama yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında çalışanları temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kırmızı çizgi olarak açıkladığı asgari ücret rakamıyla eleştirildi. Atalay eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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"7 bin 785 TL kırmızı çizgi" demişti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdiği rakam eleştirilince açıklama yaptı

Türkiye'de Aralık ayına girilmesiyle bir numaralı konu asgari ücret oldu. Çalışanların içinde oranı yüzde 37 olan kesim, asgari ücretle çalıştığından dolayı söz konusu rakamın ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda gözler 7 Aralık ve 14 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

7 bin 785 TL kırmızı çizgi demişti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdiği rakam eleştirilince açıklama yaptı

KIRMIZI ÇİZGİ OLAN RAKAMI AÇIKLADI

Toplantı öncesi işveren tarafı bir rakam telaffuz etmezken komisyonda çalışanları temsil eden Türk - İş'in Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı açıkladı.

Atalay, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

7 bin 785 TL kırmızı çizgi demişti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdiği rakam eleştirilince açıklama yaptı

ELEŞTİRİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Atalay'ın açıkladığı rakam vatandaşlar tarafından eleştirildi. Söz konusu eleştiriler sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Atalay, vatandaşların rahat olması gerektiğini, gereken mücadeleyi vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi.

Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz."

7 bin 785 TL kırmızı çizgi demişti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdiği rakam eleştirilince açıklama yaptı

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