7 bin fidanla yarına nefes oldular

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ), "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına katılarak 7 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugün Türkiye'nin yarınlarına nefes olacak 11 milyon fidan dikilecek. Biz de Samsun Üniversitesi olarak, akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte Canik ve Ballıca yerleşkelerimizde 7 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikeceğimiz fidanlar ile gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Samsun bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşma sonrası fidan dikimi Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ve Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir, Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emin Erdem Maraş, Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve ilçe protokolü, SAMÜ öğretim üyeleri, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkelerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar farklı türden fidanları dikerek SAMÜ kampüslerinin yeşil atmosferine katkıda bulundu.

Kaynak: İHA