7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: "Teslimat işi bana göre değil" Japonya'nın Osaka şehrinde 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi teslim etmeyip çöpe atmaktan dolayı gözaltına alındı. Suçlamaları kabul eden postacının ifadesinde," Teslimat işi bana göre değil" dediği belirtildi.

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Edinilen bilgilere göre Osaka'da kent polisi, Mihara Postanesinde çalışan 20 yaşındaki Yasuyuki Hara'yı Postacılık Kanunu'nu ihlal etmekten gözaltına aldı. "ATIP KURTULDUM" Gözaltındaki postacının Kovid-19 aşı kuponlarının da yer aldığı 7 bin gönderiyi 13 ayrı plastik çantada ağaçlık bölgedeki çöpe atmakla suçlandığı belirtildi. Yasuyuki Hara'nın polise verdiği ifadesinde "Atıp kurtuldum çünkü tamamını teslim edememiştim." dediği aktarıldı. SUÇLAMALARI KABUL ETTİ Hara, suçlamaları kabul ederken teslim edemediği gönderileri ise 2021 yılının Kasım ayında taşındığı evinde olduğunu söyledi. EVİNDE 4 BİN GÖNDERİ BULUNDU Hara'nın " İlk kez çöpe attım. Teslimat işi bana göre değil." dediği aktarılırken evinde yapılan aramada ise 4 bin gönderinin bulunduğu belirtildi. ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri postacıosaka