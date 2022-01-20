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7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: "Teslimat işi bana göre değil"

Japonya'nın Osaka şehrinde 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi teslim etmeyip çöpe atmaktan dolayı gözaltına alındı. Suçlamaları kabul eden postacının ifadesinde," Teslimat işi bana göre değil" dediği belirtildi.

7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: "Teslimat işi bana göre değil"

Edinilen bilgilere göre Osaka'da kent polisi, Mihara Postanesinde çalışan 20 yaşındaki Yasuyuki Hara'yı Postacılık Kanunu'nu ihlal etmekten gözaltına aldı.

"ATIP KURTULDUM"

Gözaltındaki postacının Kovid-19 aşı kuponlarının da yer aldığı 7 bin gönderiyi 13 ayrı plastik çantada ağaçlık bölgedeki çöpe atmakla suçlandığı belirtildi. Yasuyuki Hara'nın polise verdiği ifadesinde  "Atıp kurtuldum çünkü tamamını teslim edememiştim." dediği aktarıldı. 

7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: Teslimat işi bana göre değil

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hara, suçlamaları kabul ederken teslim edemediği gönderileri ise 2021 yılının Kasım ayında taşındığı evinde olduğunu söyledi.

7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: Teslimat işi bana göre değil

EVİNDE 4 BİN GÖNDERİ BULUNDU

Hara'nın " İlk kez çöpe attım. Teslimat işi bana göre değil." dediği aktarılırken evinde yapılan aramada ise 4 bin gönderinin bulunduğu belirtildi.

7 bin gönderiyi çöpe atan postacının sözleri çileden çıkardı: Teslimat işi bana göre değil

Tayfun Altuntaş
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