Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14:00

Güney Kore - Suriye

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



16:00

Liberya - Yeşil Burun Adaları

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Tanzanya - Benin

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:30

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart



17:30

Irak - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:00

Demokratik Kongo - Madagaskar

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Ekvator Ginesi - Zambiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Ruanda - Uganda

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:45

BAE - İran

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

Suudi Arabistan - Japonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



21:45

Belçika - Fransa

UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport



22:00

Mali - Kenya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Tunus - Moritanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Çin - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:30

Avustralya - Umman

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV