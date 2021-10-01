eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? eFootball 2022 sistem gereksinimleri neler?7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAsortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, Asortici ve İş İlanlarıŞanlıurfa ters yönden gelen minibüs, otomobille çarpıştı: Mustafa Aci hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandıMekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıMatkap Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matkap Tezgah İşçisi Maaşları, ve İş İlanlarıAhmet Hakan'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün aracının üzerine çıkanlara sert tepki: Vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmelerBol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji bir güzel bir de kötü haber verdi: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, Ordu, İstanbul ve Kırklareli'nde yağmur var! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe hava durumuPakistan, Harnai kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

14:00
Güney Kore - Suriye
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

16:00
Liberya - Yeşil Burun Adaları
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Tanzanya - Benin
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

17:30
Irak - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

18:00
Demokratik Kongo - Madagaskar
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Ekvator Ginesi - Zambiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Ruanda - Uganda
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:45
BAE - İran
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Suudi Arabistan - Japonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45
Belçika - Fransa
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00
Mali - Kenya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Tunus - Moritanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Çin - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:30
Avustralya - Umman
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
311
51
56
52
151
330
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT