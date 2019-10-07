7 Ekim bugün hangi diziler var? |7 Ekim Pazartesi yayın akışı

7 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Ekim Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 Ekim Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Garfield 2

15:30 Hercai

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner İster

22:55 Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz

7 Ekim Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

07.00 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Zalim İstanbul

00.15 Çok Güzel Hareketler 2

7 Ekim Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kuzgun

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 En Güzel Bölüm

13.30 Gerçeğin Peşinde

11.00 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

17.00 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 Çocuk

00:15 Kuzgun

7 Ekim Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Çukur

00.15 Aşk Ağlatır

7 Ekim Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bizim Hikaye

13:00 Her yerde sen

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

00.15 Kadın

7 Ekim Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm



08:00 8'De Bugün / Canlı



09:45 Gel Konuşalım / Canlı



12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni



15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon



20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm



00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz

7 Ekim Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

09:25 Benim Adım Melek

13:00 Aileler Yarışıyor

14:45 Vuslat

17:40 İmparatoriçe Ki

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat

23.35 Benim Adım Melek