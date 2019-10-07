7 Ekim bugün hangi diziler var? |7 Ekim Pazartesi yayın akışı
7 Ekim Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
7 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Ekim Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 Ekim Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Garfield 2
15:30 Hercai
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner İster
22:55 Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz
7 Ekim Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.00 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Zalim İstanbul
00.15 Çok Güzel Hareketler 2
7 Ekim Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kuzgun
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 En Güzel Bölüm
13.30 Gerçeğin Peşinde
11.00 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
17.00 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 Çocuk
00:15 Kuzgun
7 Ekim Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Çukur
00.15 Aşk Ağlatır
7 Ekim Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bizim Hikaye
13:00 Her yerde sen
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00.15 Kadın
7 Ekim Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:45 Gel Konuşalım / Canlı
12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni
15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz
7 Ekim Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
09:25 Benim Adım Melek
13:00 Aileler Yarışıyor
14:45 Vuslat
17:40 İmparatoriçe Ki
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
23.35 Benim Adım Melek
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