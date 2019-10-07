7 Ekim burçlar ne söylüyor?

7 Ekim 2019 Pazartesi günlük burç yorumlarını sizler için derledik. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

Koç Burcu: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparlamalısın. İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu: İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor. 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin.

Yengeç Burcu: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek. Kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? Bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin. Kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin.

Başak Burcu: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir. Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu: Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz. Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz.

Yay Burcu: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz.

Oğlak Burcu: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir.

Kova Burcu: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir.

Akrep Burcu: Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır.