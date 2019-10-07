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7 Ekim Cuma hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ekim hava durumu raporuna göre yeni bir yağışlı hava dalgası bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

 

 

 

 

 

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:54

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