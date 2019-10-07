7 Ekim Cuma hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ekim hava durumu raporuna göre yeni bir yağışlı hava dalgası bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği açıklandı.