7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nin finali Denizli’de yapılacak

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda sona yaklaşıldı. Yarışmanın Final Gecesi ve Ödül Töreni ise 1 Kasım 2019 Cuma günü (yarın) Denizli'de gerçekleştirilecek.

Direktörlüğünü Uğurkan Erez'in üstlendiği yarışma ile Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, sektördeki motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bu yıl "Doğaya Dokunuş" temasıyla düzenlenen yarışmada aylarca süren çalışmaların ardından finale kalan ürünler tamamlandı. Denizli'deki final ve ödül gecesi, Uğurkan Erez'in hazırladığı göz alıcı koreografi şovu ve önemli tasarımlara sahne olacak.

Denizli ve farklı illerden yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen yarışmada, DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya ve Komite Üyesi Pelin Sensöz ile Denizli'nin Hamam markasıyla tanınan Eke Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Eke evsahibi olacak jüri üyelerinin yanında, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı yer alacak.

Kaynak: İHA