7 Eylül 2021 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ - BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?
İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakasındaki elektrik kesintisini düzenleyen AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen elektrik kesinti listesini yayımladı. internette İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek? sorularıyla aratılan bu konuyu haberimizde derledik.
İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta bitecek? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.
AYEDAŞ 7 EYLÜL 2021 SALI
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZİNDELER YURDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HACI ALİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DÖNENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSNİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FEVZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERKECAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇEŞMEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYRILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KELLE İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MODA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MEHMET YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SEVDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HULUSİ AYTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PANAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HAMAM
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: YAZLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SAĞLIK EVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ÇİFTLİK İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MANGALDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KIRKBAŞDİBİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FIRTINA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALACA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ZÜMRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KEMENÇE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
13:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAYYARECİ RESMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KÜÇÜKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KİTAPÇI MEHMET SÜLEYMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: VUKELA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTANCI CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYA
KARTAL
09:30 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT UĞUR SELÇUK KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PASİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KAŞGARLI MAHMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ADİLE NAŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEBBOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AVNİ DİLLİGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: OKTAY RIFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ALATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ALTAŞ
PENDİK
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VEKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELCAN
09:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EFTELYA
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ
TUZLA
11:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLAÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FİRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FİRDEVS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YADİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MÜGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERBENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DEFİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞANVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SALİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEŞLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARBEYAZ
15:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DESTEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YUVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AMBER
13:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KIVILCIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL
10:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DEMOKRASİ
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BELGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SULH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAĞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HALEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ZEYTİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLCÜ
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ
ÜSKÜDAR
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAZI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜÇÜK SARMAŞIK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ALİ ERTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: BESTEKAR SUPHİ ZİYA ÖZBEKKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: FISTIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: HAVUZBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: KORULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: MEHPARE BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YALIBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: CENNET CAMİİ ALT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: PALA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: SÜLEYMAN GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: CENNET CAMİİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: FISTIKLIBAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CENNET CAMİİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FISTIKLIBAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: OKUL ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: OKUL ARKASI MURAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MEHMET GÜMÜŞAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DR. DAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAHARDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MERCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: FISTIKLIBAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞEHİT GÖKHAN ESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: HAVUZBAŞI DEREÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SEÇKİNLER
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ, 7 Eylül 2021 Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEDAŞ 7 EYLÜL 2021 SALI
ARNAVUTKÖY
NO: 6739320
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6687327
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 07/09/2021 19:00:00 - 07/09/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6651321
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6746424
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739376
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6690316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1343. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6699333
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1343. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739371
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748336
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1985. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 292., 294. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6699317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6749351
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749362
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 07/09/2021 03:30:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 6536874
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah DUYAL, YAPRAK sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 6748362
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, SÜLEYMANİYE, ULUS, ŞAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748355
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 32., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748347
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., PAZAR sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748344
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, BUĞDAY sk bölgelerinde 07/09/2021 11:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6699318
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 07/09/2021 14:00:00 - 07/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 6749391
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, PALACI, SUCUBAHÇESİ sk / BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, AZİZ OGAN, BEBEKÖY, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, ERGUVAN, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, HÜSNÜ KORTEL, TANBERK ÇIKMAZI, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, FEZA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ZELİHA KÖKÇINAR, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6487343
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, KARTOPU, MEYDAN, ORKİDE, SELÇUKLAR, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALKARANFİL, ALTZEREN, BERRAK, EBULULA MARDİN, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, GÜVERCİN, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, NİSBETİYE, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749349
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6701322
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 07/09/2021 00:30:00 - 07/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6701316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 07/09/2021 00:30:00 - 07/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6065320
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah KARANFİL, LALE sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6065331
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk bölgelerinde 07/09/2021 01:30:00 - 07/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6065332
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk / YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/09/2021 02:30:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6065335
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 07/09/2021 03:00:00 - 07/09/2021 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6742390
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6742391
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6572316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ABANOZ, AMİRAL, HALASKARGAZİ sk / KAVAKLI mah TÜRKER sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748378
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, SÖĞÜT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6523325
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, PİYALEPAŞA, İLK ADIM sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6749336
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, BEYAZ 1, BEYAZ 2, DEFNE 1, DEFİNE, DENİZATI, DERYA SİTELERİ, DOSTLAR, DİLEK 2, FİLİZKUM, IŞIK 2, IŞILKENT, LALE 4, MALİYE KAMPI, MOTEL, MURAT 2, MUTLUKENT, OYA 1, SEVİNDİK, SUZAN AVCI, UĞUR 3, YENİKENT, İSTANBUL, ŞAYANLAR, ŞİRİNLER 1 sk / KUMBURGAZ mah CAN, CANAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6741328
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah SULTAN SÜLEYMAN, ÇAPA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:30:00 - 07/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748325
ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749323
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, HANİCE, MEHPARE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 6745331
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAR, GAZETECİ, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6747331
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GALERİ, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748328
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 287., 288., 291., 292., 294. sk / TUNA mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748326
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 252., 289., 289/1., FATİH sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6747332
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 857., 858., 859., 864., 865., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah KIRIM sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 6745377
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 478., 479., 480., 481., 493., OZANLAR sk / SÜLEYMANİYE mah 726. sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745347
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 724., 725., 729., 730., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 745., 747., 749., 751., 759., 764., 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6651316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 660., 701., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6751321
İSTANBUL ESENYURT ilce YUNUS EMRE mah 374., 376., 378., 379., 380., 381., 382., MANDIRA sk / ZAFER mah 124., 125. sk / İNÖNÜ mah 367., 368., 369., 370., 372., 374., 411., 412., BALİNA, DAR YOL, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6751332
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749338
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748364
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1812., 1814., 1822., 1869., 1870., 1953., 1968., 1973., 2044., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749345
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1015., 1033., 1044. sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 6551717
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ALİPAŞA HAMAMI, ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BAKKAL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, CEMÂLİ, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ALTAY, FEVZİPAŞA, GÖZLEMCİ ÇIKMAZI, HALLAÇ MEHMET, HASAN FEHMİPAŞA, HATTAT RAKIM, KARADUT, KARAKOL, KARAKUYU, KESKİN DEDE ÇIKMAZI, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KUTUCU TAHİR, KÜÇÜK ÇIKMAZI, KİMYAGER, LODOS, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEYMENET, MÜEZZİN BİLAL, NİNNİ, NİŞANCA, NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, YENİYOL ÇIKMAZI, ÂRİF EFENDİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇERÇİ TEVFİK, ÇULHALAR sk / BALAT mah BEYCEĞİZ KUYUSU, FETHİYE, KOLTUKÇU, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ sk / DERVİŞ ALİ mah ATİK ALİPAŞA CAMİİ ARALIĞI, HATTAT RAKIM, KARAKOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, PERENDEBAZ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700408
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700410
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 6739372
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, DEFNE, KASIM, KESTANE, TAFLAN, ZAFER sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6648332
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, HORHOR, NAMIK KEMAL, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, SÜLEYMAN NAZİF, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6498367
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah AYAR, BADE, BADEM, BAKAY, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BASKIN, BATANAY, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOSTANCI, BOYRAZ, BOZKIR, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLLUR, BİLİNÇ, BİRİCİK, EBABİL, EMİR, GÖKDAĞ, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, KAĞITHANE BARBAROS, KELEŞLER, MELİK, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, YEŞİL, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749387
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6713319
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AYDAN, AYÇİÇEĞİ, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6713324
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, DEREBOYU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6741319
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah CESARET, DİNÇ, TALATPAŞA, İMREN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749386
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, DEVELİ, KAĞITHANE, NİHAN, SÜMER, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 6720356
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6720353
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6720343
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739322
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2.SARIGÜL, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746453
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750119
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, ÖMÜR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6749333
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR, KÜLTÜR SANAT sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745318
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, OSMAN BARLAS sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749348
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk / POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, LARA, SABAH, SARIYER sk bölgelerinde 07/09/2021 09:30:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6702348
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700364
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700363
ISTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -KUMKÖY mah sk / USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745320
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 6736324
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 07/09/2021 00:10:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6726357
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746443
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750321
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ, TRABLUSGARP, KÖSTEMİR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746376
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748388
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KÜLAHLI, KÜRDAN, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTANDAĞ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Şİ Ş Lİ
NO: 6746379
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 6730450
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:05:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6648356
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:05:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6730445
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6730447
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 111., 114., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 07/09/2021 13:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.