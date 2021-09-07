7 Eylül 2021 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ - BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta bitecek? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.

AYEDAŞ 7 EYLÜL 2021 SALI

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZİNDELER YURDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HACI ALİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DÖNENCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSNİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FEVZİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERKECAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇEŞMEBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYRILIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KELLE İBRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MODA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MEHMET YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SEVDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HULUSİ AYTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PANAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HAMAM

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: YAZLIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SAĞLIK EVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ÇİFTLİK İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MANGALDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KIRKBAŞDİBİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FIRTINA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALACA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ZÜMRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KEMENÇE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAYYARECİ RESMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KÜÇÜKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KİTAPÇI MEHMET SÜLEYMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: VUKELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTANCI CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYA

09:30 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT UĞUR SELÇUK KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PASİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KAŞGARLI MAHMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ADİLE NAŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEBBOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AVNİ DİLLİGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: OKTAY RIFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ALATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ALTAŞ

PENDİK

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VEKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELCAN

09:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EFTELYA

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

11:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLAÇAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FİRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FİRDEVS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YADİGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MÜGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERBENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMRAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DEFİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞANVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEŞLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARBEYAZ

15:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DESTEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YUVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AMBER

13:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KIVILCIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL

10:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DEMOKRASİ

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BELGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SULH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAĞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HALEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ZEYTİNLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLCÜ

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ

ÜSKÜDAR

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAZI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜÇÜK SARMAŞIK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ALİ ERTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: BESTEKAR SUPHİ ZİYA ÖZBEKKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: FISTIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: HAVUZBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: KORULUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: MEHPARE BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YALIBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: CENNET CAMİİ ALT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: PALA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: SÜLEYMAN GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: CENNET CAMİİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: FISTIKLIBAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CENNET CAMİİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FISTIKLIBAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: OKUL ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: OKUL ARKASI MURAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MEHMET GÜMÜŞAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DR. DAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAHARDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MERCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: FISTIKLIBAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞEHİT GÖKHAN ESEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: HAVUZBAŞI DEREÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SEÇKİNLER

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 7 Eylül 2021 Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 7 EYLÜL 2021 SALI

ARNAVUTKÖY

NO: 6739320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6687327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 07/09/2021 19:00:00 - 07/09/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6651321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6746424

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739376

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6690316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1343. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6699333

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1343. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739371

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748336

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1985. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 292., 294. sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6699317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6749351

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749362

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 07/09/2021 03:30:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 6536874

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah DUYAL, YAPRAK sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6748362

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, SÜLEYMANİYE, ULUS, ŞAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748355

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 32., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748347

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., PAZAR sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748344

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, BUĞDAY sk bölgelerinde 07/09/2021 11:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6699318

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 07/09/2021 14:00:00 - 07/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6749391

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, PALACI, SUCUBAHÇESİ sk / BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, AZİZ OGAN, BEBEKÖY, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, ERGUVAN, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, HÜSNÜ KORTEL, TANBERK ÇIKMAZI, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, FEZA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ZELİHA KÖKÇINAR, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6487343

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, KARTOPU, MEYDAN, ORKİDE, SELÇUKLAR, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALKARANFİL, ALTZEREN, BERRAK, EBULULA MARDİN, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, GÜVERCİN, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, NİSBETİYE, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749349

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6701322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 07/09/2021 00:30:00 - 07/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6701316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 07/09/2021 00:30:00 - 07/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6065320

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah KARANFİL, LALE sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6065331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk bölgelerinde 07/09/2021 01:30:00 - 07/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6065332

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk / YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/09/2021 02:30:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6065335

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 07/09/2021 03:00:00 - 07/09/2021 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742390

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742391

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6572316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ABANOZ, AMİRAL, HALASKARGAZİ sk / KAVAKLI mah TÜRKER sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748378

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, SÖĞÜT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6523325

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, PİYALEPAŞA, İLK ADIM sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6749336

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, BEYAZ 1, BEYAZ 2, DEFNE 1, DEFİNE, DENİZATI, DERYA SİTELERİ, DOSTLAR, DİLEK 2, FİLİZKUM, IŞIK 2, IŞILKENT, LALE 4, MALİYE KAMPI, MOTEL, MURAT 2, MUTLUKENT, OYA 1, SEVİNDİK, SUZAN AVCI, UĞUR 3, YENİKENT, İSTANBUL, ŞAYANLAR, ŞİRİNLER 1 sk / KUMBURGAZ mah CAN, CANAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6741328

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah SULTAN SÜLEYMAN, ÇAPA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:30:00 - 07/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748325

ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749323

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, HANİCE, MEHPARE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6745331

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAR, GAZETECİ, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747331

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GALERİ, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748328

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 287., 288., 291., 292., 294. sk / TUNA mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748326

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 252., 289., 289/1., FATİH sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747332

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 857., 858., 859., 864., 865., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah KIRIM sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6745377

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 478., 479., 480., 481., 493., OZANLAR sk / SÜLEYMANİYE mah 726. sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745347

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 724., 725., 729., 730., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 745., 747., 749., 751., 759., 764., 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6651316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 660., 701., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6751321

İSTANBUL ESENYURT ilce YUNUS EMRE mah 374., 376., 378., 379., 380., 381., 382., MANDIRA sk / ZAFER mah 124., 125. sk / İNÖNÜ mah 367., 368., 369., 370., 372., 374., 411., 412., BALİNA, DAR YOL, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6751332

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749338

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1812., 1814., 1822., 1869., 1870., 1953., 1968., 1973., 2044., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749345

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1015., 1033., 1044. sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6551717

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ALİPAŞA HAMAMI, ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BAKKAL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, CEMÂLİ, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ALTAY, FEVZİPAŞA, GÖZLEMCİ ÇIKMAZI, HALLAÇ MEHMET, HASAN FEHMİPAŞA, HATTAT RAKIM, KARADUT, KARAKOL, KARAKUYU, KESKİN DEDE ÇIKMAZI, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KUTUCU TAHİR, KÜÇÜK ÇIKMAZI, KİMYAGER, LODOS, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEYMENET, MÜEZZİN BİLAL, NİNNİ, NİŞANCA, NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, YENİYOL ÇIKMAZI, ÂRİF EFENDİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇERÇİ TEVFİK, ÇULHALAR sk / BALAT mah BEYCEĞİZ KUYUSU, FETHİYE, KOLTUKÇU, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ sk / DERVİŞ ALİ mah ATİK ALİPAŞA CAMİİ ARALIĞI, HATTAT RAKIM, KARAKOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, PERENDEBAZ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700408

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700410

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6739372

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, DEFNE, KASIM, KESTANE, TAFLAN, ZAFER sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6648332

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, HORHOR, NAMIK KEMAL, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, SÜLEYMAN NAZİF, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 00:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6498367

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah AYAR, BADE, BADEM, BAKAY, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BASKIN, BATANAY, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOSTANCI, BOYRAZ, BOZKIR, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLLUR, BİLİNÇ, BİRİCİK, EBABİL, EMİR, GÖKDAĞ, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, KAĞITHANE BARBAROS, KELEŞLER, MELİK, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, YEŞİL, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749387

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6713319

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AYDAN, AYÇİÇEĞİ, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6713324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, DEREBOYU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6741319

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah CESARET, DİNÇ, TALATPAŞA, İMREN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749386

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, DEVELİ, KAĞITHANE, NİHAN, SÜMER, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk bölgelerinde 07/09/2021 12:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6720356

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6720353

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6720343

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/09/2021 00:01:00 - 07/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2.SARIGÜL, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746453

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750119

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, ÖMÜR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6749333

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR, KÜLTÜR SANAT sk bölgelerinde 07/09/2021 01:00:00 - 07/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745318

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, OSMAN BARLAS sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749348

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk / POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, LARA, SABAH, SARIYER sk bölgelerinde 07/09/2021 09:30:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6702348

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700364

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700363

ISTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -KUMKÖY mah sk / USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6736324

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 07/09/2021 00:10:00 - 07/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6726357

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746443

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ, TRABLUSGARP, KÖSTEMİR sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746376

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748388

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KÜLAHLI, KÜRDAN, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTANDAĞ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şİ Ş Lİ

NO: 6746379



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/09/2021 09:00:00 - 07/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6730450

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:05:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6648356

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 07/09/2021 00:05:00 - 07/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730445

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730447

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 111., 114., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 07/09/2021 13:00:00 - 07/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.