Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı7 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'deAltın almak isteyenler beklemeden yola çıkın! Fiyatlar düşüşe geçti, hemen alın! İşte 7 Eylül 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatlarıGünlük burç yorumları 7 Eylül 2021 Salı | Yengeçler artık bir karar vermeli, Oğlaklar içgüdülerine güvenmeli! İşte diğer burçlar...7 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'deFranck Ribery'nin yeni adresi belli oldu: İtalyan kulübüne imza attıBrezilya, Arjantin'den Copa America'nın intikamını mı aldı? Arjantin basınından flaş iddia!7 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de7 Eylül 2021 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ - BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?7 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 7 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

7 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 7 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

7 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 7 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından kanalın yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar  ekrana veriliyor. Sonrasında 16.00'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

7 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT