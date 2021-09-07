7 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021?Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 2 yaralıKYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek 2021? KYK yurt başvurusu nereden yapılır? Ücretleri ne kadar 2021?Çim Konserleri 2021 İzmir! Fuar Çim Konserleri nerede, saat kaçta 2021?İncilay Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? İncilay Şahin öldü mü, neden öldü?Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den acı haber! Hayatını kaybetti!9 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Sağlık bakanlığı ve Bağlı kurumlara uzman doktor ataması başvuruları ne zaman, şartları nelerdir 2021? | Sağlık Bakanlığı atama 2021Yusuf Can Zeybek kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu ne kadar? Kilosu kaç? Yusuf Can Zeybek biyografisi
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Belgesel: Para ekranda olurken 15:15'da Karalama Defteri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Koleksiyoner ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

7 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Muasır

05:30 Karalama Defteri

06:00 Bir Zamanlar

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Anadolu Arkeolojisi

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Belgesel: Para

09:30 Koleksiyoner

10:00 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)

11:15 Evliya Çelebi

11:45 Kısa Bir Ara

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 İzler Suretler

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward)

22:45 Fotoğraflar

23:00 Tarih Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat

00:30 Sarayın Lezzetleri 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT