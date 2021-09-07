7 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

Yoğun bakımdaki hastaların verileri değerlendirildi! Prof. Dr. Güner Sönmez'den Sinovac ve BioNTech aşıları için çarpıcı yorum

Hava sıcaklıkları bir artıyor bir düşüyor, o illerde ise sağanak tehlikesi sürüyor! Hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı?