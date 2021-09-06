7 Eylül BİM aktüel kataloğu | BİM XXL ürünleriyle sepetleri dolduruyor! Bitmeden almayı unutmayın! BİM 7 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı. 7 Eylül Salı'dan itibaren BİM mağazalarında yer alacak XXL ürünleri vatandaşlar tarafından şimdiden aratılmaya başlandı. Biz de 7 Eylül BİM aktüel kataloğundaki ürünleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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