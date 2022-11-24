7 Güzel Adam'ın incisi, zarif ruh Erdem Bayazıt'ın en güzel şiirleri...
7 Güzel Adam denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Erdem Bayazıt'ın gönüllere dokunan en güzel şiirlerini sizin için hazırladık...
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