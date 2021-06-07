Habertürk TV'de saat 17.00'de akşam haberlerini sunan Veyis Ateş, ekrana çıkmadı. Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk haberleri sundu. Bunun üzerine Veyis Ateş'in son durumu merak konusu oldu. Peki 7 Haziran 2021 Habertürk Veyis Ateş neden yok, kovuldu mu?

7 HAZİRAN 2021 HABERTÜRK VEYİS ATEŞ NEDEN YOK, KOVULDU MU?

Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk haberleri sundu. Atuk, Veyis Ateş'in yıllık izinde olduğu gerekçesiyle yayında olmadığını ifade etti.

Veyis Ateş'in kovulduğuna dair bir bilgilendirme kanaldan yapılmazken Veyis Ateş'te konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

7 Haziran 2021 Habertürk Veyis Ateş neden yok, kovuldu mu?