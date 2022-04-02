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7 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

7 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Haziran 2022 Salı maç programı...

7 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:30
Dursun Özbek
Özel Yayın Dursun Özbek

Smart Spor HD, Spor Smart

16:00
Esvatini - Burkina Faso
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00
Finlandiya - Azerbaycan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:00
Galatasaray - Samsunspor
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

19:00
Yeşilburun - Togo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Zambiya - Comoros
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

21:00
BAE - Avustralya
2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

21:45
Faroe Adaları - Lüksemburg
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45
Almanya - İngiltere
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45
İtalya - Macaristan
UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45
Litvanya - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi

 TRT 1

22:00
Ruanda - Senegal
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV,

Bölge Gündem Editör Ekibi
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