7 Haziran bugün hangi diziler var? |7 Haziran Cuma yayın akışı
7 Haziran Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, Arka Sokaklar, Hercai, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Haziran Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
7 Haziran bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Haziran Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 Haziran BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Haziran Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 Haziran Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile iftara doğru
20:15 Oflu hoca Trakya'da
7 Haziran Cuma KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 YARALI KUŞLAR
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Angry Birds
22:15 Benimle söyle
7 Haziran Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 G.I. JOE: MİSİLLEME
7 Haziran SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Zahide Yetiş'le
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Yok artık
22:15 Vay arkadaş
7 Haziran Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Badem Şekeri
22:15 AROG
7 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm
7 Haziran Cuma TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Işığın Prensesi
19:00 ANA HABER
20:00 Dengi Dengine
22:15 Ev Sineması "Tabula Rosa"
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