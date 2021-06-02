2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz Sezon Finali Kanal D'deSON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli!AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'deHazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Filmleri ve dizileri neler?2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Parker' Star'da2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

31 Mayıs 2021 tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararla yüz yüze eğitime geçildiği açıklandı. İlkokullar 1 Haziran itibarıyla eğitime başlarken, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin 7 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Açıklamalar sonrasında 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. İşte yanıtlar...

7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabinede eğitimle ilgili yeni kararlar alındı. Pandemide ikinci  kademeli normalleşme sürecine geçildiği ifade edildi ve bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

7 HAZİRAN'DA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU 2021? YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

7 Haziranda okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiği açıklandı. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yeniden başladı. Ancak yaşanan pandemi dolayısıyla 7 Haziran'da okula gitmek tercihe bırakıldı. Yani 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu değil.

Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla "Okula gitmek zorunlu mu sorusu" netlik kazandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak.  Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

7 Haziranda okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

BAKANLIK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

7 Haziranda okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

7 Haziranda okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT