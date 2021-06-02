Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabinede eğitimle ilgili yeni kararlar alındı. Pandemide ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildiği ifade edildi ve bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

7 HAZİRAN'DA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU 2021? YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiği açıklandı. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yeniden başladı. Ancak yaşanan pandemi dolayısıyla 7 Haziran'da okula gitmek tercihe bırakıldı. Yani 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu değil.

Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla "Okula gitmek zorunlu mu sorusu" netlik kazandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.