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7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandığı belirtildi.

DHA

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