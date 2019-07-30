7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi ve çok sayıda gözaltı kararı var

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİSLER DE VAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇOK SAYIDA İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 KADIN ŞÜPHELİ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.

Öte yandan, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.