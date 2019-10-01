7 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli toplam 7 ilde toplam 12 askeri personele yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'yı kapsayan operasyonda; 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 4 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 eski askeri öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan personellerin 7'sinin görevde aktif olduğu, 2'sinin ihraç edildiği, 1'inin emekli olduğu ve 2'sinin de eski askeri öğrenci olduğu belirtildi.

Öte yandan Çanakkale'deki operasyon kapsamında gözaltına alınan kişinin binbaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA