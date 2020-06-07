7 kaleli şehir kapılarını turizme aralıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Asurlular döneminden kaldığı tahmin edilen 7 metrelik surları ile 7 kalesi bulunan Türkiye'deki tek ilçe olan Kozan Kalesi, tarihi dokusu ve doğal yapısı ile turizm için kapılarını aralıyor.

Kozan (Sis) Kalesi, Anavarza Kalesi, Karasis Kalesi, Yarıkkaya (Uzunoğlun) Kalesi, Bucak Kalesi, Andıl (Andala) Kalesi, Kudret (Tepecikören) Kalesine ev sahipliği yapan Kozan tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle turizmden payını almak istiyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede, yeni tedbirler kapsamında ilçenin yeniden turist ağırlaması için çalışma yapıldığını söyledi. Turizm yatırımı için bölgeye doğa ve tarih turizmi için açık çek verdiklerini belirten Başkan Özgan sadece Kozan değil Çukurova'nın tarihi ve doğal dokusunun ulusal ve uluslararası büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Efes'ten Ayasofya'ya Mardin Midyat'tan Kozan'a kadar turizm gelişiyor diyen Başkan Özgan, "Bizim hayalimiz, aşağı ve yukarı çarşı, Anavarza, tarihi sokaklar manastırdan, kalemizden, doğa tabiat turizmi, Dağılcak tabiat alanı ve Kozan barajımızdan bunu görüyoruz. Biz bu sene hamle yapacaktık ama korona virüse yakalandık. Sosyal tesislerimiz yeni tedbirlerle açıldı. Gelecekte bu biter ve hedeflerimize devam ederiz" diye konuştu.

Buram buram tarih kokan Kozan

Mazbatayı aldıktan sonra ilk hamlelerinin Sodes ve Dağılcak arasındaki yolun yapılması olduğunu söyleyen Başkan Özgan, "Baraj ve çevresinde çok mükemmel bir alanımız var. Kozan kalesi çok önemli bir kale. 7 kilometre surları, saray var. Manastırımız, konaklarımız var. Dizi çekimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Biz bu değerleri tanıtmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. Malzememiz var, bunu en güzel şekilde sunmak istiyoruz. Geçen yıl Manisa Turgutlu'dan gelen turistler 3 günlük gezimiz bu beş saat Kozan'daki turumuza değdi dedi. Bu da ilçemiz tarihinin ve doğasının ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Biz bu değerlerimizi dünyaya ve ülkemize tanıtmak istiyoruz. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istiyor, dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

"Hedefte iç turizm pazarı var"

Kozan'ın eko ve tarih turizminin tanıtımı için ilk etapta yatırımcıları bölgeye çekmek için çalıştıklarını kaydeden Özgan, şöyle devam etti:

"İç turizmde ilçenin tanıtımı için çalışma yapıyoruz. Önce iç turizm. Konaklama ünitelerimiz artınca yabancılara hizmet vermek istiyoruz. Sadece Kozan değil. Çukurova, Tepebağ, Hatay, Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Mansurlu, Kapuzbaşı, Obruk, Şar tanıtımını ve turizmini kapsayan bir çalışma için bir projemiz var. Bunu büyük şehir belediyesi ile de paylaştık. Çukurovayı kapsayan bir proje."

"Balon turları için potansiyel var"

Daha önce balon turlarının ilçeye kazandırılması için girişimlerde bulunulduğunu kaydeden Başkan Özgan, "Balon turları tek başına yapacağımız bir şey değil. Valilik, büyükşehir ile görüştük. Ürgüp'te bu var. Yüzlerce balon ve bu bölgemizde havalandığında her balon 5 kişiye iş istihdam sağlayacak. Bu potansiyel ilçemizde var. Deniz var, Tufanbeyli'ye kadar tarih var, eko turizm için çok uygun. Bizim değerlerimizi pazarlamamız lazım. Sosyal yaşam merkezinde bu tanıtıma katkı sunacak çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Değerlerimizi markalaştırmak lazım"

Kozan ve bölgenin zeytin, keçi boynuzu ve yöresel ürünlerde hızla markalaşmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Kazım Özgan, "Değerlerimizi markalaştırmak lazım. Zeytinciliğin markalaşması için çabalıyoruz. Keçiboynuzunun anavatanı burası bunlardan katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Kaymakamlığımız bu konuda açık çek veriyor bende açık çek veriyorum yatırımcılara. Ben siyasilerden ve iktidardan şunu bekliyorum. Kadirli, Osmaniye'deki teşviklerin eşit olması lazım. Ben elimden gelen yatırımcıya avantaj sağlanması için elimden geleni yapacağım. Organize sanayimiz gelişiyor. Kozan'ın dinamikleri harekete geçirerek markalaşma yolunda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA