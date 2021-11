Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:00

Colo Colo - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



00:30

Operario - Goias

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Internacional - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Confianca - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



02:00

Charlotte Independence - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Leon - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



02:30

Tampa Bay Rowdies - FC Tulsa

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Louisville City - Miami FC

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Fluminense - Sport Recife

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



04:00

Club America - Monterrey

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



05:00

Orange County - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:30

Phoenix Rising - Rio Grande

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



06:00

Tigres - Juarez

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



06:06

Tijuana - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



07:00

Blaublitz - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



07:00

Okayama - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kashima Antlers - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Oita - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Sagan Tosu - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Vegalta Sendai - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Chiba - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Ehime - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Iwata - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Omiya Ardija - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Verdy - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Yamaga - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Anyang - Daejeon Citizen

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



08:00

Pohang - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Avispa Fukuoka - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Shonan Bellmar - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Kitakyushu - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Ryukyu - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:30

Gangwon - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Fenerbahçe - Kayserispor

TFF Elit U19 Ligi

FB TV



12:30

Rapid Wien 2 - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



13:00

Erbaaspor - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Çankaya FK - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Samtredia - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

Aç

Futbol

13:00

Shukura Kobuleti - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:00

Kusatsu - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Isloch Minsk - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

FC Seoul - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Hendekspor - Nevşehir Bld.

TFF 3. Lig

TV 264 Sakarya



13:00

Fatsa Bld. - Karaman Bld.

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



13:00

Aksaray Bld. - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig

Kanal 68



13:30

Göztepe - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Keçiörengücü - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Trabzon Ortahisar Bld. - Malatya BB

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



14:00

Sebail - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



14:00

Narva - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

Hegelmann Litauen - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



14:00

Ural - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:15

Groningen - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



14:15

Almere - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



14:30

Venezia - Roma

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



15:00

Marsilya - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



15:00

Telavi - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:00

Falkenbergs - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Norrby - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Östersunds - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Dundee FC - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



15:00

Smorgon - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:30

Erzgebirge Aue - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



15:30

Schalke 04 - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4Tivibu Spor 4Bilyoner TV



15:30

St.Pauli - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2Tivibu Spor 3Bilyoner TV



15:30

Club Brugge - Standard Liege

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV



16:00

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Adana Demirspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Balıkesirspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT , Sports Max 1



16:00

Villarreal - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



16:00

Alcorcon - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



16:00

Aalborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Vejle - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Vendsyssel - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Kalju - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:00

Lecce - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Asteras Tripolis - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Magdeburg - SC Verl

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



16:15

Servette - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



16:30

Farul Constanta - Uni. Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:30

Fortuna Sittard - PSV

Hollanda Eredivisie

Vole AppBilyoner TV



16:30

Rostov - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Altach - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

LASK - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



17:00

Arsenal - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Everton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



17:00

Leeds United - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport 2S Sport Plus



17:00

Lorient - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV



17:00

Nantes - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Reims - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

Aç

Futbol

17:00

St. Etienne - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Sampdoria - Bologna

İtalya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Udinese - Sassuolo

İtalya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Lokomotif Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Tondela - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:00

Oulu - Rovaniemi

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

AIK Stockholm - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Hacken - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Hammarby - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Brage - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Lokomotiv Zagreb - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

AC Horsens - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovan Bratislava - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Start - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slavia Mozyr - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Rakow Czestochowa - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fastav Zlin - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Hertha Berlin - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:00

Real Zaragoza - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Seraing - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:00

Aarhus - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Glasgow Rangers - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Universidad Catolica - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:00

RWDM - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



18:15

Valencia - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:15

Crotone - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:15

Volos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Sumqayıt - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:30

Basel - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

FC Lausanne - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:45

Feyenoord - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:45

Vitesse - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Kocaelispor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Nice - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



19:00

Dila Gori - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Aluminij - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mikulas - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Akhmat Grozny - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Spartak Moskova - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Wolfsberger - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:30

Köln - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

West Ham - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



19:30

Göteborg - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Kalmar - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Sibenik - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Bucuresti - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:30

Legia Varşova - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Lazio - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Napoli - Verona

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Santa Clara - Porto

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Brondby IF - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sparta Prag - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:15

Almeria - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Cartagena - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



20:30

Osasuna - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:30

Mallorca - Elche

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, CBC Sport, Bilyoner TV



20:30

Antwerp - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4Bilyoner TV



20:30

Olympiakos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Panathinaikos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Lilleström - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:30

Greuther Fürth - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:00

Paços Ferreira - Sporting

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Bragantino - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Santos - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Silkeborg - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



22:00

Vasco Da Gama - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Ajax - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Vole AppBilyoner TV



22:00

O'Higgins - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:00

Wisla Plock - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:00

Aurora - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Westerlo - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:15

Mura - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:30

Voluntari - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:30

Cittadella - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Rennes - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



22:45

Milan - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



23:00

Real Betis - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD,Bilyoner TV



23:00

Real Sociedad B - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube,Bilyoner TV



23:00

Genk - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:30

NE Revolution - Miami FC

MLS

Bilyoner TV



23:30

New York City - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV



23:30

Toronto FC - DC United

MLS

Bilyoner TV



23:30

Cincinnati - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV



23:30

Montreal Impact - Orlando City

MLS

Bilyoner TV



23:30

Columbus Crew - Chicago Fire

MLS

Bilyoner TV



23:30

Nashville - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV