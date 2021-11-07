7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 7 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 7 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 7 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 7 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:45 Dizi TV 12:35 Kalp Yarası 15:25 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster 7 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik 14.00 Camdaki Kız 16.15 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı (Yeni Bölüm) 7 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:30 Sana Söz 11.00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Benim Hayatım 16:15 En Güzel Bölüm 16.30 Sana Söz 18:45 Star Haber 20:00 Benim Hayatım (Yerli Dizi) 7 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kanunsuz Topraklar 14.00 El Kızı 16.45 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Elbet Bir Gün 7 KASIM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI 04:40Muhteşem Kraliçe 05:45Yeşil Deniz 08:40 Payitaht "Abdülhamid" 11:50Enine Boyuna 13:00 Ve Bir Yeni Ömür 13:25Masumlar Apartmanı 16:50Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer" 19:00Ana Haber 20:00Teşkilat 23:553'Te 3 7 KASIM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI 07:30Hayat Sanat - Kolaj 08:00Tarihin Ruhu 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30Anjelika Akbar İle Sesler 10:00Western: At Sırtında Yaşayan Adam (Man in the Saddle) 11:30Yeryüzleri 11:45Sessizce 12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00Eşik 13:30John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story) 15:00Geri Dönüşen Sanat 15:20Türkiye Atlası 15:30Belgesel: Sayılar (Numbers) 16:30Bir Resim Bir Hikaye 17:00Sinema + 17:45Sessizce 18:00Karalama Defteri 18:30Anadolu Arkeolojisi 19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 20:00Aida Operası 7 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Gazete Magazin 10.45 Kırmızı Oda 15:00 O Ses Türkiye 17.15 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema) 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm) 7 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm) 14:30 Bir Şansım Olsa (Tekrar) 15.30 Üç Kuruş 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Aziz 7 kasımpazarBugüntelevizyondizibugün tvde ne var