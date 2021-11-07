7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 7 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 7 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
7 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
7 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
7 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Camdaki Kız
16.15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı (Yeni Bölüm)
7 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Sana Söz
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Benim Hayatım
16:15 En Güzel Bölüm
16.30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım (Yerli Dizi)
7 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14.00 El Kızı
16.45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
7 KASIM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
04:40Muhteşem Kraliçe
05:45Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50Enine Boyuna
13:00 Ve Bir Yeni Ömür
13:25Masumlar Apartmanı
16:50Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
19:00Ana Haber
20:00Teşkilat
23:553'Te 3
7 KASIM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Tarihin Ruhu
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30Anjelika Akbar İle Sesler
10:00Western: At Sırtında Yaşayan Adam (Man in the Saddle)
11:30Yeryüzleri
11:45Sessizce
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Eşik
13:30John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story)
15:00Geri Dönüşen Sanat
15:20Türkiye Atlası
15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:30Bir Resim Bir Hikaye
17:00Sinema +
17:45Sessizce
18:00Karalama Defteri
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
20:00Aida Operası
7 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
10.45 Kırmızı Oda
15:00 O Ses Türkiye
17.15 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
7 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14:30 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aziz