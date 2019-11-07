7 Kasım bugün hangi diziler var? |7 Kasım Perşembe yayın akışı

7 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Kasım Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

7 Kasım Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00.15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

7 Kasım Perşem KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 AFİLİ AŞK

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23.45 M. FATİH ÇITLAK İLE HUZUR VAKTİ

7 Kasım Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 ÇAKALLARLA DANS 4

23.00 FANTASTİK CANAVARLAR

00.45 FANTASTİK CANAVARLAR

7 Kasım Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 AŞK AĞLATIR

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00.15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

7 Kasım Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KURŞUN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 MUCİZE DOKTOR

00.15 YASAK ELMA

7 Kasım Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 Bugün Düğünümüz Var

14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

22:30 MasterChef Türkiye / MasterClass

23:15 EYS / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm



7 Kasım Perşembe TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"

22.25 Şampiyon

01.35 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"