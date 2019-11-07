7 Kasım bugün hangi diziler var? |7 Kasım Perşembe yayın akışı
7 Kasım Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
7 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Kasım Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
7 Kasım Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00.15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
7 Kasım Perşem KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 AFİLİ AŞK
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23.45 M. FATİH ÇITLAK İLE HUZUR VAKTİ
7 Kasım Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 ÇAKALLARLA DANS 4
23.00 FANTASTİK CANAVARLAR
00.45 FANTASTİK CANAVARLAR
7 Kasım Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 AŞK AĞLATIR
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00.15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
7 Kasım Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KURŞUN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR
00.15 YASAK ELMA
7 Kasım Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
22:30 MasterChef Türkiye / MasterClass
23:15 EYS / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
7 Kasım Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"
22.25 Şampiyon
01.35 Türk Sineması "Kurtlar Vadisi Vatan"
HABERE YORUM KAT