7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Türkiye, bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik depremle sarsılırken bölgeden artçı depremler gelmeye devam ediyor. İhlas Haber Ajansı haber ekibi bölgede canlı yayın yaparken saat 13:30 sıralarında meydana gelen 7,6'lık artçı deprem bir binanın yıkılma anını saniye saniye kaydetti.

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7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Türkiye, bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik depremle adeta sarsıldı. Deprem etkisiyle bir çok ilde binalar yerle bir oldu.

Depremin ardından bir çok artçı sarsıntıda meydana geldi, gelmeye devam ediyor.

Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı. Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin 7,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.

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