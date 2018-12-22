7 katlı binada çıkan yangın Bursa’yı aydınlattı

Bursa'da bir otelin yanında bulunan 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Büyüyen alevler Bursa'da geceyi aydınlatırken bu anlar drone ile havadan saniye saniye görüntülendi. Yangın 15 itfaiye aracı ve 40 itfaiye erinin yaklaşık 3 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre. Yangın, gece 22.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi İlçesindeki Hüdavendigar Mahallesinde meydana geldi. Derince Sokakta bulunan bir otelin yanındaki 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri son anda gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla oteli ve yangının çıktığı apartmanı tahliye etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binalarda mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlatırken, polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ekiplerin çalışmaları gözyaşları içinde seyretti. Büyüyen alevler Bursa'da geceyi aydınlatırken o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangına 15 itfaiye aracı ile 40 itfaiye eri müdahale etti

15 itfaiye aracı ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın çıkan binanın yanında bulunan otelin genel müdürü Nihat Özmen, "Otelin yanında bulunan kiralık dairelerin bulunduğu binada, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otelimizde bulunan misafirlerimiz güvende, otelimizle alakalı bir yangın değil. Şuanda da yangının son noktasına geldik, soğutma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA