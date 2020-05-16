7. kattan düşen genç hastanede hayatını kaybetti

Denizli'de 7. kattaki evlerinin balkonunda düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir esnaf polisi arayarak üst katlardan bir şahsın aşağı düştüğünü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde ölen şahsın A.Ç., (19) olduğunu ve oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düştüğünü belirledi.

Olayda hayatını kaybeden gencin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği polis tarafından başlatılan soruşturma sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: İHA