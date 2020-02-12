İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT