İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Kurtuluş Mahallesi 692. Sokak üzerindeki bir ikamette yaşayan yabancı uyruklu M.K. (35), M.K. (32), R.K. (11), H.N.K. (8), R.K. (6), F.K. (5) ve B.K. (3) rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri, rahatsızlanan aileyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yabancı uyruklu ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT