  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. 7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!

7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Son sözleri öğrenilen Mahmutyazıcıoğlu'nun acılı eşi Erken'den haber alınamıyor.

7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı! 115

Geçen sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

 