7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!
7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Son sözleri öğrenilen Mahmutyazıcıoğlu'nun acılı eşi Erken'den haber alınamıyor.