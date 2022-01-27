7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!

Geçen sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.