7 mahallenin imar planları 1 aylık askı sürecine çıktı

Adapazarı'nın ilçesine bağlı 7 Mahallesinin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 1 aylık askı sürecine çıktı.

Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylandı. 7 mahalleye ait uygulama imar planları, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 aylık askı sürecinde kalacak. Askıya çıkan uygulama imar planları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar bağlı olduğu mahalle muhtarlıkları ve Adapazarı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek.

Kaynak: İHA