7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!

7 Mart Salı günü itibariyle milyonlarca yatırımcının gözü Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında. Serbest piyasa ekonomisindeki son durumu merak eden yatırımcılar için Salı günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları.

ALTINDA SON DURUM

Gram altının alış fiyatı Salı günü itibariyle bin 122 TL 88 kuruş iken, satış fiyatı bin 123 TL 4 kuruş oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı ise bin 797 TL 21 kuruş olarak belirlenirken bin 836 TL 87 kuruş oldu.

Altın Ons alış fiyatı 7 Mart Salı günü bin 847 TL 39 kuruş, satış fiyatı ise bin 847 TL 69 kuruş olarak belirlendi.

Cumhuriyet altının bu salı günü itibariyle alış fiyatı 7 bin 186 TL 42 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 322 TL 23 kuruştan işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 3bin 581 TL 98 kuruş, satış fiyatı 3bin 672 TL 35 kuruş.

DOLAR ve EURO'YA DİKKAT!

Dolar, 7 Mart 2023 sabahında 18,90 lira bandında işlem görürken, Euro ise 20.15'ten alıcı buluyor.

Sterlin 22,7970 lira iken, Ruble ise 0,2511 liradan işlem görüyor.