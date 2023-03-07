7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!

Milyonlarca vatandaş nereye yatırım yapacaklarını düşünürken en güvenli liman olan altına rağbet artıyor. Döviz fiyatları sabit seyrederken, altın son günlerde yavaş yavaş tırmanışa geçti. İşte 7 Mart Salı serbest piyasa ve altın fiyatlarındaki son durum...

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7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!

7 Mart Salı günü itibariyle milyonlarca yatırımcının gözü Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında. Serbest piyasa ekonomisindeki son durumu merak eden yatırımcılar için Salı günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları.

7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!

ALTINDA SON DURUM

Gram altının alış fiyatı Salı günü itibariyle bin 122 TL 88 kuruş iken, satış fiyatı bin 123 TL 4 kuruş oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı ise bin 797 TL 21 kuruş olarak belirlenirken bin 836 TL 87 kuruş oldu.

Altın Ons alış fiyatı 7 Mart Salı günü bin 847 TL 39 kuruş, satış fiyatı ise bin 847 TL 69 kuruş olarak belirlendi.

Cumhuriyet altının bu salı günü itibariyle alış fiyatı 7 bin 186 TL 42 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 322 TL 23 kuruştan işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 3bin 581 TL 98 kuruş, satış fiyatı 3bin 672 TL 35 kuruş.

7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!

DOLAR ve EURO'YA DİKKAT!

Dolar, 7 Mart 2023 sabahında 18,90 lira bandında işlem görürken, Euro ise 20.15'ten alıcı buluyor.

Sterlin 22,7970 lira iken, Ruble ise 0,2511 liradan işlem görüyor.

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