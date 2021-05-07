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7 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Akıncı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 7 Mayıs 2021 Cuma Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert"  ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da"  yayınlanacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 7 Mayıs 2021 Cuma Yayın Akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Akıncı

7 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

KAYNAK: ATV 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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